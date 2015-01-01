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जेल:3 अवैध बालू कारोबारियों को भेजा गया जेल

वारिसलीगंजएक घंटा पहले
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वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के दो अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार तीन अवैध बालू धंधेबाजों के विरुद्ध अवैध बालू खनन का मुकदमा दर्ज कर को गुरुवार को नवादा जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी थानाध्यक्ष पवन कुमार ने देते हुए बताया की थाना क्षेत्र के माफ़ी ग्रामीण ट्रैक्टर चालक सोनू कुमार, लखीसराय के भोला टोला इंग्लिश ग्रामीण कपिलदेव ठाकुर का पुत्र चालक रंजीत ठाकुर पटना जिला के हथदह निवासी राजेन्द्र प्रसाद का पुत्र दीपक कुमार को पुलिस की देख रेख़ में न्यायालय भेज दिया गया है। बता दें कि तीनों अवैध बालों कारोबारियों को बुधवार के दिन में जिला खनन पदाधिकारी व वारिसलीगंज पुलिस के सहयोग से एक ट्रक और एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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