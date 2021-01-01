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प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण:जिलाधिकारी ने विभागों का घूम-घूम कर लिया जायजा

वारिसलीगंज2 घंटे पहले
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  • अनुपस्थित एसएफसी मैनेजर और केवाईसी के कोऑर्डिनेटर से स्पष्टीकरण पूछा

जिलाधिकारी यशपाल मीणा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ बुधवार को वारिसलीगंज स्थित प्रखंड कार्यालय के कई विभागों व अर्द्ध निर्मित प्रखंड कार्यालय निर्माण में आ रही अड़चनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अनुपस्थित एसएससी मैनेजर और केवाईसी कोऑर्डिनेटर को अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण देने को कहा गया। बता दें कि जिलाधकारी यशपाल मीणा, उप समाहर्ता संतोष कुमार झा ,उप विकास आयुक्त वैभव चौधरी ,सदर एसडीओ उमेश भारती के साथ अंचल कार्यालय, आरटीपीएस काउंटर पहुंच कर लगभग 20 मिनट से अधिक समय तक दाखिल खारिज व अन्य जरूरी कार्यों की समीक्षा की। उपस्थित अधिकारियों को आरटीपीएस के बचे हुए कार्य को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया। वही जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र को किसी और भवन में शिफ्ट करने को कहा। प्रखंड परिसर में 4 साल पहले प्रखंड कार्यालय निर्माण के लिए ध्वस्त की गई एक दर्जन से अधिक भवनों की विस्तृत जानकारी बीडीओ सत्य नारायण पंडित, अंचल अधिकारी उदय प्रसाद से ली। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड क्षेत्र में चल रहे सात निश्चय योजना व अन्य कार्यों की समीक्षा की व लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। केवाईसी का नियमित निरीक्षण करने का दिया गया निर्देश : निरीक्षण के दौरान प्रखंड परिसर स्थित कौशल विकास केंद्र पहुंचे जिलाधिकारी ने केंद्र के कोऑर्डिनेटर के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा गया। बताया कि 20 - 20 बच्चा के दो शिफ्ट में 40 बच्चे को इस केंद्र में प्रशिक्षित किया जाना है । इसके लिए सरकार प्रति बच्चा छह हजार रुपया का भुगतान करती है। मौके पर उपस्थित प्रखंड व जिला के अधिकारियों को केवाईसी केंद्र का नियमित जांच नहीं करने पर खरी-खोटी सुनाई और नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। भांजा देखता है एसएफसी गोदाम का कार्य: जिलाधकारी सीधे एसएफसी गोदाम पहुंचे जहां गोदाम खुली हुई थी और गेहूं का उठाव हो रहा था। उपस्थित मजदूरों से मैनेजर के अनुपस्थित रहने और मैनेजर के भांजे की मौके पर उपस्थित रहने की जानकारी मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया। उपस्थित लोगों से मिली जानकारी के अनुसार एसएफसी मैनेजर संजीत कुमार चौधरी वारिसलीगंज स्थित एसएफसी गोदाम से प्रायः अनुपस्थित रहते हैं और उनका भांजा ही सारा कार्य देखता है।

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