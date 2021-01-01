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प्राथमिकी:युवक के 6 माह से गायब रहने की प्राथमिकी दर्ज

वारिसलीगंज2 घंटे पहले
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| नगर क्षेत्र के मुरला चक निवासी गौतम कुमार ने अपने भाई कुंदन कुमार के 6 माह से गायब रहने की प्राथमिकी मंगलवार को वारिसलीगंज थाना में दर्ज कराई गई है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 15 अगस्त 20 को समय 9 बजे दिन में मेरा भाई घर से निकला था। जो आज तक लौट कर घर नहीं आया है। काफी खोजबीन के बाद भी आज तक कहीं कोई अता पता नहीं चल सका है।

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