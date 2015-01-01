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लड़की बरामद:एक सप्ताह पहले गायब हुई लड़की बरामद

वारिसलीगंज40 मिनट पहले
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थाना क्षेत्र के बाघी बरडीहा गांव से पिछले एक सप्ताह पूर्व भगाई गई लड़की को पुलिस ने बुधवार को वारिसलीगंज पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया लड़की का अपहरण कर लेने कि प्राथमिकी स्थानीय थाना में लड़की के पीड़ित पिता के द्वारा कांड संख्या 356/ 20 के तहत दर्ज कराया गया था। तब से पुलिस अपहर्ता को बरामद करने के लिए लगातार प्रयासरत थी। बरामद लड़की की मेडिकल जांच वाह बयान दर्ज कराने के लिए नवादा भेजा गया है।

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