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मौत:वारसिलीगंज में वृद्धा की अस्पताल परिसर में मौत

वारिसलीगंज2 घंटे पहले
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  • पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम को भेजा

पिछले एक सप्ताह से वारिसलीगंज बाजार में इधर-उधर चक्कर लगा रही एक विक्षिप्त अज्ञात वृद्धा की मौत शनिवार को स्थानीय पीएचसी परिसर में हो गई। अस्पताल कर्मियों की सूचना बाद पुलिस महिला की मौत से संबंधित यूडी केस दर्जकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल कर्मियों द्वारा बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से 65 वर्षीय एक वृद्ध महिला जो विक्षिप्त प्रतीत होती थी। इधर उधर घूमकर शाम को अस्पताल परिसर पहुंच जाती थी। इस दौरान शनिवार को दोपहर बाद महिला मृत अवस्था में पाई गई। स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा कि अनुमानतः वृद्धा की मौत ठंड लगने से हुई होगी। ततपश्चात सूचना बाद वारिसलीगंज थाना के एएसआई ललन राम अपने सहयोगी के साथ अस्पताल पहुंचकर आवश्यक लिखा पढ़ी बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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