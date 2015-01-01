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गिरफ्तारी:अवैध बालू लदे हाइवा के साथ एक गिरफ्तार

वारिसलीगंज2 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के नारों मुरार मुसहरी के पास से सहायक खान निदेशक और वारिसलीगंज पुलिस के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर अवैध बालू लदा एक हाइवा सहित मुंगेर जिले के पूरब टोला नयागांव निवासी शिवजी मंडल को गिरफ्तार किया है । गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की सुबह वारिसलीगंज पुलिस के सहयोग से नारो मुरार मुसहरी स्थित मरलाही नदी से बालू भरकर जाने को तैयार हाइवा को चालक के साथ जब्त किया है।

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