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शिविर का आयोजन:कैंप में डॉक्टर्स ने किए ब्लड प्रेशर, शुगर के टेस्ट

डेराबस्सी6 घंटे पहले
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सेहत विभाग की ओर से डेराबस्सी में सेहत जागरूकता एवं मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों से लगाए गए कैंप में मरीजों के ब्लड प्रेशर, शुगर व खून की मात्रा की जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। बरवाला रोड पर राजस्थान से आए खानाबदोश परिवारों के लोग बड़ी तादाद में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। संगीता जैन ने बताया की सेहत सुविधाओं को गरीब और निचले स्तर तक घर-घर पहुंचाने के लिए सेहत विभाग की टीम पुरजोर काम कर रही है।

लोगों को फ्लू और सर्दी में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आसपास माहौल को साफ सुथरा रखने की अपील भी की जा रही है। इस मौके एमएलडी सपना, फार्मासिस्ट जयकिशन, मनदीप, रुपिंदर सिंह, हरदीप कौर आदि मौजूद रहे।

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