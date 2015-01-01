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क्राइम:साइकिल चालक को धक्का देकर छीना फोन, आरोपी फरार

डेराबस्सीएक घंटा पहले
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डेराबस्सी की कॉलेज कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार दो युवक एक साइकिल सवार को जख्मी कर उसका फोन छीनकर फरार हो गए। जख्मी साइकिल चालक ने दौड़कर उनका पीछा भी किया, लेकिन वह कॉलोनी की गलियों में तेजी से ओझल हो गए। इसी कॉलोनी में मोबाइल स्नैचिंग की यह 1 महीने में दूसरी वारदात है। दोनों लुटेरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए जिन बारे पुलिस पड़ताल कर रही है।

वारदात कॉलेज रोड पर कॉलेज कॉलोनी मोड के नजदीक शाम 4 बजे हुई। पीड़ित दीपक कुमार पुत्र नारायण ठाकुर वाशी बिहार जो डेराबस्सी के बालाजी नगर का रहने वाला है यहां प्लंबर का काम करता है। वह कुछ सामान लेने कॉलेज रोड पर साइकिल पर गया था। जब वह फोन पर बात कर रहा था इसी समय फोन छीन लिया।

वह साइकिल पर एक हाथ में फोन सुनते हुए लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए। लात मारकर दीपक को गिरा दिया और उसके हाथ से फोन झपटकर काॅलोनी की गलियों में ही फरार होने लगे। दीपक की टांग पर चोट आई है। जख्मी होने के बावजूद उसने दौड़ कर झपट मारो का पीछा किया, लेकिन वह तेजी से फरार हो गए।

2 अक्टूबर को भी हुई थी वारदात...

कंचन पत्नी महेंद्र ठाकुर वासी मकान नंबर 1443, कॉलेज कॉलोनी का कॉलेज कॉलोनी के मोड़ पर अचानक पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और उसका पर्स छीनकर सरकारी कॉलेज रोड पर मुकंदपुर की ओर फरार हो गए थे। पर्स में करीब 2000, एक स्मार्टफोन और एटीएम कार्ड व कुछ दस्तावेज थे।

एक महीना बीत जाने के बावजूद झपट मार आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और आज दिन-दहाड़े झपटमारी की यह दूसरी वारदात हो गई। लोगों में दहशत का माहौल है।

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