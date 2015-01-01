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सफाई कर्मचारियों का रोष:ऑफिस के अंदर फेंका कूड़ा, प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी

डेराबस्सी4 घंटे पहले
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डेराबस्सी नगर परिषद के ऑफिस के अंदर सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा फेंक दिया। इससे पहले सफाई कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

परिषद कार्यालय में कूड़ा फेंकने की हरकत से सकते में आए अफसरों ने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस ने आकर मामले को शांत किया। परिषद के म्यूनिसिपल इंजीनियर गुरु प्रताप सिंह ने बताया कि कूड़ा फेंकने की हरकत वाजिब नहीं थी।

यूनियन ने न तो उन्हें कोई नोटिस दिया, न ही इस बारे में उन्हें कोई पूर्व सूचना दी। यदि बातचीत का रास्ता अपनाया होता तो ऐसी नौबत नहीं आई जबकि बाद में भी बातचीत का ही सहारा लेना पड़ा।

आपस में समझौता होने पर सफाई कर्मियों के वेतन की अदायगी कर दी गई जिसके बाद कूड़ा गिराने वाले सफाई कर्मियों ने कार्यालय से कूड़े के ढेर भी हटा दिए। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

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