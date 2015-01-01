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पुलिस की कार्रवाई:मंदिर परिसर में पड़ोसी द्वारा खिड़की निकालने पर नहीं हुई कार्रवाई

डेराबस्सीएक घंटा पहले
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स्थानीय कॉलेज कॉलोनी के शिव मंदिर परिसर में एक पड़ोसी मकानमालिक द्वारा खिड़की निकाल ले जाने का शिव सामाजिक कल्याण संस्था के सदस्यों ने कड़ा विरोध करते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। इस संदर्भ में नगर परिषद एवं पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है, परंतु कार्रवाई न होने से तनाव बढ़ने लगा है।

उक्त संस्था के प्रधान कुलदीप कुमार, सचिव दरबारी लाल, कैशियर ओमप्रकाश सहित उत्तम सिंह, राज कुमार, महेश कुमार, विनोद कुमार, अश्विनी कुमार और सोहन सिंह ने बताया कि नगर परिषद के दो कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर के चारदीवारी के अंदर खिड़की निकाली है जिसमें मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने इसे गैरकानूनी ठहराते हुए मंदिर परिसर की प्राइवेसी में दखलंदाजी बताया है।

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