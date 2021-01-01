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जल समस्या:मुबारिकपुर में दो हफ्ते से पानी की सप्लाई ठप

डेराबस्सी2 घंटे पहले
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पैसे खर्च कर पानी का टैंकर मंगाकर पानी लेते हुए लोग - Dainik Bhaskar
पैसे खर्च कर पानी का टैंकर मंगाकर पानी लेते हुए लोग
  • पैसे खर्च कर पानी खरीदने को मजबूर लोग, कहा- वोट उसी को जो पानी का स्थायी हल देगा

सिटी रिपोर्टर|डेराबस्सी डेराबस्सी नगर परिषद के चुनाव सिर पर है परंतु नगर परिषद के तहत पंडवाला रोड पर मुबारिकपुर के कुछ इलाकों में बीते दो हफ्तों से पीने वाला पानी नहीं नसीब हो रहा। गरीब परिवारों को पानी मोल लेना पड़ रहा है। यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे प्रत्याशियों को लोगों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि वोट उसी को दिया जाएगा जो पानी की समस्या का स्थाई समाधान देगा। बहरहाल लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी पाई जा रही है। जानकारी देते हुए राकेश राणा, कुलवंत सिंह, विजय कुमार, बॉबी, लाडी, मुनीलाल, महंत तमन्ना समेत लोगों ने बताया पानी कि समस्या बीते 6 महीने से जारी है परंतु बीते 2 हफ्ते से यह समस्या और गंभीर हो गई है। नलकूप में कोई तकनीकी खराबी बताई जा रही है जो अभी तक दूर नहीं हुई है। नगर परिषद हालांकि इक्का-दुक्का टैंकर भेज भी रही है जो पानी की भारी मांग के चलते अपर्याप्त है। ऐसे में लोगों को अपनी जेब से खर्च करके पानी मोड़ लेना पड़ रहा है। महंत तमन्ना ने बताया कि पानी का एक टैंकर 400 से 450 के बीच आता है। यहां रहने वाले लोग गरीब परिवारों से हैं जिन्हें हर तीसरे दिन टैंकर मंगाना पड़ता है। एक टैंकर से बमुश्किल तीन घरों का पानी पूरा पड़ता है। ऐसे में लोगों को अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा पानी पर खर्च करना पड़ रहा है और वाटर कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें नारकीय जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को नहलाना तो एक तरफ कपड़े धोने और अन्य झाड़ू पोचे के लिए भी पानी का इस्तेमाल करने से लोग परहेज करने लगे हैं। इस बारे डेराबस्सी के कार्यकारी अधिकारी जगजीत सिंह जज ने बताया की मुबारकपुर में पानी की सप्लाई दुरुस्त चली आ रही थी परंतु कुछ दिनों से एक नलकूप में कुछ तकनीकी खराबी के कारण समस्या पेश आई है जो एक-दो दिन में ठीक हो जाएगी। जहां पानी की किल्लत है, वहां नगर परिषद द्वारा रेगुलर वाटर टैंकर भेजे जा रहे हैं फिर भी अगर कमी है तो वह टैंकरों की संख्या और बढ़ा देंगे।

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