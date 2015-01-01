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स्वच्छता:त्योहारों के चलते वार्ड नंबर 6 के साफ सफाई का काम शुरू

खरड़एक घंटा पहले
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त्योहारों के मद्देनजर नगर काउंसिल खरड़ द्वारा खरड़ शहर के विभिन्न वार्डों की साफ सफाई करवाए जाने का काम शुरू करवाया गया है। इस कार्रवाई के तहत वार्ड नंबर 6 में पूर्व पार्षद रजिंदर सिंह नंबरदार की अध्यक्षता में नगर काउंसिल की टीम द्वारा साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया ।

इस संबंध में जानकारी देते हुए रजिंदर सिंह ने बताया की त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र निवासी नगर काउंसिल के सफाई अभियान में पूरा योगदान दे रहे हैं। इनके क्षेत्र के विभिन्न आरडब्लूए संस्थाओं द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है ।

इस सफाई अभियान में माता गुजरी ओल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, आजाद कंपलेक्स वेलफेयर एसोसिएशन, माता गुजरी एन्क्लेव न्यू वेलफेयर एसोसिएशन, बाबा गोरखनाथ यूथ क्लब बंगला बस्ती, लव-कुश क्लब बाल्मिक छोटी माजरी, जनता नगर वेलफेयर एसोसिएशन, स्वराज नगर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विशेष सहयोग दिया जा रहा है।

जिस अभियान के तहत गलियों नालियों की सफाई के अलावा खाली प्लाटों की भी सफाई की जा रही है। यही नहीं डेंगू के बचाव के लिए कीटनाशक दवाओं का स्प्रे भी शुरू करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के तहत वार्ड नंबर 6 में इसी तरह से बचाव के लिए नगर काउंसिल द्वारा निरंतर सेनीटाइजर स्प्रे करवाया गया जिसके चलते इनका वार्ड कोविड-19 से बचा रहा।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही है। जिसके लिए वह सभी के आभारी हैं। इस मौके पर उक्त संस्थाओं के प्रधान कश्मीर से अमरनाथ, श्यामलाल, मोहित, हरदीप सिंह, राजिंद्र कुमार, महिंद्र सिंह, राजिद्र गुलाटी,जसवीर सिंह, कैप्टन चंद्र गेरा व अन्य मौजूद रहे। इन लोगों द्वारा पूर्व पार्षद रजिंद्र नंबरदार को उनकी सेवाओं को देखते हुए सम्मानित भी किया गया।

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