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नियुक्ति:रोहित मिश्रा बने भाजपा उद्योग सेल जिला मोहाली के संयोजक

खरड़एक घंटा पहले
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भाजपा मंडल खरड़ की एक विशेष बैठक का आयोजन नरिंद्र सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें भाजपा प्रदेश सचिव और भाजपा जिला मोहाली के प्रभारी अरविंद मित्तल और भाजपा जिला मोहाली के जिला प्रधान सुशील राणा विशेष तौर पर पहुंचे।

इस मीटिंग में रोहित मिश्रा को भाजपा जिला मोहाली के उद्योग सेल का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। प्रदेश सचिव अरविंद मित्तल ने सिरोपा डाल कर रोहित मिश्रा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस मौके पर नरिंद्र सिंह राणा ने बताया कि रोहित मिश्रा 24 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं जो 6 साल से भाजपा जिला मोहाली में कौशल एवं रोजगार सेल में जिला संयोजक के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

इस मौके पर मिश्रा ने कहा कि वह उक्त जिम्मेदारी को तनदेही से निभाएंगे ।

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