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समागम का आयोजन:गांव चनालो में छठ पूजा का त्यौहार श्रृद्धा और उल्लास से मनाया गया

कुराली2 घंटे पहले
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गांव चनालो में छठ पूजा में भाग लेते हुए महिलाएं।

स्थानीय नगर काउंसिल के अंतर्गत आते गांव चनालो में छठ पूजा को लेकर में समागम आयोजित किया गया। इस मौके बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा करने के लिए पहुंचे। इस त्योहार को लेकर प्रवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला।

छठ पूजा को लेकर शहर सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों से प्रवासी परिवार छठ पूजा के लिए पहुंचे। प्रवासी परिवारों की ओर छठ माता बनाई गई और उसको फूलों के साथ सजाया गया है और प्रसाद के साथ भरी टोकरियों को वहां पर रखा गया है। इस मौके पूर्व पार्षद और समाज सेवी बहादुर सिंह ओके, प्रदीप कुमार रूढा विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने प्रवासियों को इस त्यौहार की बधाई दी।

इस मौके दीना नाथ, नगिंद्र प्रसाद, अशोक कुमार और ठेकेदार अजय कुमार सहित अन्य ने बताया कि छठ पूजा उनकी माता का त्यौहार है और इस त्यौहार को उनके द्वारा पूरी श्रृद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि बिना अन्न-जल के यह व्रत 36 घंटे का होता है। उन्होंने कहा कि इस मौके सूर्य पूजा की जाती है और सूर्य का अर्घ देकर व्रत खोला जाता है।

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