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हादसा:चाइना डोर ने बाइक सवार के होंठ काटे, 15 टांके लगे

कुराली5 घंटे पहले
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  • कुराली-रूपनगर स्थित रेलवे फ्लाईओवर पर जा रहा था बाइक सवार युवक, हुआ हादसा

कुराली-रूपनगर स्थित रेलवे फ्लाईओवर पर चाइना डोर की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चाइना डोर के कारण उनके होंठ बुरी तरह कट गए और उसके 15 टांके लगे। चढ़दी कलां यूथ क्लब के प्रधान नवदीप सिंह सैनी ने बताया कि वह रूपनगर की ओर से आ रहा था कि सामने कुराली की तरफ से आ रहा एक बाइक चालक चाइना डोर की चपेट में आ गया और उसके मुंह पर फंसी चाइना डोर के कारण वह बेकाबू हो गया।

नवदीप सिंह ने बताया कि इसी दौरान उसने उस बाइक चालक को संभाला। उसने हेल्मेट डाला हुआ था जिस कारण उसकी गर्दन का बचाव हो गया। लेकिन चाइना डोर के कारण उसके होंठ बुरी तरह से कट गए और खून से लथपथ हो गया।

नवदीप सिंह ने बताया कि उसने तुरंत घायल हुए युवक को अस्पताल पहुंचाया और डाॅक्टरों ने उसके 15 टांके लगाए। नवदीप सिंह ने बताया कि घायल हुआ नौजवान चंडीगढ़ से बलाचौर जा रहा था। जो कुराली में चाइना डोर की चपेट में आ गया। उसने शहर में चाइना डोर बेचने वालों को काबू करके कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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