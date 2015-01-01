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खेती:धरती में पानी की बचत को लेकर किसान ने बोई मूंगफली

कुरालीएक घंटा पहले
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किसानों को फसल विभिन्नता के प्रति जागरूक करने और धान की फसल कारण धरती में कम होने रहे पानी के स्तर को बचाने के लिए कृषि विभाग की सलाह पर मूंगफली की खेती करने वाले किसान के खेत का दौरा किया। इस मौके विभाग की टीम ने मूंगफली की गुणवत्ता और उसके झाड के बारे में निरीक्षण किया।

धान की फसल के कारण पानी के गिर रहे स्तर को बचाने को लेकर कृषि विभाग की सिफारशों पर गांव नगलीया के किसान कुलविंद्र सिंह ने आत्मा स्कीम तहत अपने खेत में मूंगफली की फसल बोई। कुलविंद्र सिंह द्वारा कृषि विभाग के तालमेल से बोई इस फसल का निरीक्षण करने के लिए कृषि विभाग के जिला सिखलाई अफसर डॉ. दलजीत सिंह और ब्लॉक कृषि अफसर डॉ. गुरबचन सिंह के नेतृत्व में कुलविंद्र सिंह के खेतों का दौरा किया।

इस मौके टीम ने किसान कुलविंद्र सिंह अपने खेतों में तैयार की मूंगफली की फसल के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस मौके किसान ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बताया कि उसने धान की बजाए अपने खेत में मूंगफली की फसल बोई थी जो बहुत ही अच्छी तैयार हुई। इस मौके किसान कृषि अफसर डॉ. गुरबचन सिंह ने बताया कि कुलविंद्र सिंह ने कृषि माहिरों की राय से अपने खेत में मूंगफली और तिलों की खेती की जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे है।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पहले मूंगफली की काफी फसल होती थी लेकिन धान की फसल आने के बाद अन्य फसल की बुआई करनी बंद हो गई। उन्होंने बताया कि धान की फसल कारण पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। गुरबचन सिंह ने बताया कि कुलविंद्र सिंह के खेतों में मूंगफली का जो परीक्षण किया गया था वह बहुत ही सफल रहा है तथा मूंगफली की फसल काफी अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल विभिन्नता के बारे में निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

इस मौके किसान कुलविंद्र सिंह ने सरकार से मूंगफली की फसल बेचने के लिए समीप कोई मंडी का प्रबंध किए जाने की भी मांग की। उसने बताया कि इस फसल के झाड को देखकर वह अगले साल 10 एकड़ में इसकी फसल की बिजाई करेगा। कृषि अफसर ने किसान की मांग को सरकार तक पहुंचाने का भरोसा देते हुए अन्य किसानों को भी फसल विभिन्नता के लिए आगे आने की अपील की।

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