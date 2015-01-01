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विरोध प्रदर्शन:टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी

कुरालीएक घंटा पहले
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विरोध प्रदर्शन
  • वाहन चालकों को टोल से मिल रही राहत, सोलखीयां टोल प्लाजा पर धरना 30वें दिन

सिटी रिपोर्टर |कुराली बेशक माल गाड़ियों की आवाजाही बहाल रखने के लिए किसानों के लिए रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियोंं पर से अपने धरने हटा लिए है लेकिन सोलखीयां टोल प्लाजा पर धरना 30वें दिन भी लगातार जारी रहा और किसानों ने यहां से बिना किसी टोल पर्ची के वाहनों का रास्ता छोड़ रखा है ताकि किसी का रोजगार व नौकरी प्रभावित न हो। कुराली-रुपनगर मार्ग पर स्थित सोलखीयां टोल प्लाजा बैठे किसानों ने कहा कि नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर लगे सभी टोल प्लाजा पर भी किसान संगठनों का धरना लगातार जारी रहेगा और हर वाहन को बिना टोल दिए निकाला जाना जारी रहेगा। इस मौके टोल प्लाजा सोलखीयां पर धरने दौरान जैलदार सतविंद्र सिंह चैड़ीया, सतनाम सिंह सरपंच, दिलवर सिंह, बिट्टू सरपंच, परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह सहित अन्य ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि बिलों को रद्द नहीं करती तब तक यह धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। उन्होंने इस धरने दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी पेश नहीं आने दी जा रही तथा टोल प्लाजा पर से सभी वाहन चालकों को बिनी की टोल पर्ची के जाने दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुराली-सिसवां मार्ग पर गांव बडौदी के टोल प्लाजा पर भी लोक हित मिशन द्वारा लगातार धरना जारी है। बडौदी टोल प्लाजा पर लोकहित मिशन द्वारा किसान और किसानी को बचाने के लिए निरंतर किसानों के साथ डटे हुए है। बडौदी टोल प्लाजा पर भी किसी प्रकार की कोई टोल पर्ची नहीं ली जा रही बल्कि आम लोगों की सुविधा के लिए वाहनों को निरंतर टोल प्लाजा से गुजरने दिया जा रहा है। लोक हित मिशन के इस धरने से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन चालकों को इस टोल प्लाजा पर मंहगी पर्ची से भी निजात मिली हुई है। कृषि बिलों को लेकर दोनों टोल प्लाजों पर किसानों के धरने जारी है। इस मौके हरभजन सिंह, मोहन सिंह, मेजर सिंह, परमजीत सिंह, दिलबाग सिंह, हरभाग सिंह, गुरजीत सिंह, तेग बहादर सिंह, गुरजीत सिंह, बलविंदर सिंह, नरिंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

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