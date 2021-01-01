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विवाद:किसानों के लिए लंगर लगाने को लेकर सेवादारों के साथ मारपीट

कुराली6 घंटे पहले
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चंडीगढ़ मार्ग पर खालसा स्कूल के सामने किसानों के लिए लगाए गए लंगर को लेकर कुछ व्यक्तियों ने सेवादारों से मारपीट की और लंगर को बंद करने को कहा। इसको लेकर लंगर कमेटी के सदस्यों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। शिकायत में गुरजीत सिंह मुख्य सेवादार ने कहा कि 29 फरवरी की रात को लगभग 11 बजे के बाद लंगर बंद करके जाने लगा था।

तभी दो गाड़ियों में कुछ लोग वहां पर आए और उसको गाड़ी के पास बुलाकर कहने लगे कि किसानों के लिए लगाए लंगर को बंद कर दो और उससे गाली गलौज करने लगे। गुरजीत सिंह ने बताया उन्होंने कहा कि वह लंगर आने जाने वाले किसानों के लिए लगा रहे हैं इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है।

उन्होंने कहा कि वह इसी प्रकार लंगर की सेवा करते रहेंगे जिस के बाद उन लोगों ने उसको धमकाना शुरू कर दिया। गुरजीत सिंह ने बताया कि किसी प्रकार वह उन लोगों से बचते हुए वहां से भागकर अपनी जान बचाई। गुरजीत सिंह ने बताया इससे पहले भी 24 जनवरी को भी कुछ लोगों ने लंगर खाने वाले लोगों पर हमला किया था।

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