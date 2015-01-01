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चरणजीत सिंह मोहाली इकाई का प्रधान नियुक्त:प्रधान बनने पर श्री आनंदपुर साहिब तक नतमस्तक होने के लिए यात्रा निकाली

कुराली3 घंटे पहले
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  • पार्टी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रत्यन करेंगेे: चन्ना

चरणजीत सिंह कालेवाल को शिरोमणि अकाली दल की जिला मोहाली इकाई का प्रधान नियुक्त किए जाने पर आज शुकराना यात्रा स्थानीय शहर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुई। इससे पहले हुए समागम दौरान अकाली नेताओं ने चरणजीत सिंह चन्ना को सम्मानित किया।

इस समागम दौरान संबोधित करते हुए अकाली दल के हलका इंचार्ज रणजीत सिंह गिल, विधायक सिमरणजीत सिंह चंदूमाजरा, एसजीपीसी मेंबर जत्थेदार अजमेर सिंह खेडा और दविंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य ने पार्टी प्रधान सुखवीर सिंह बादल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कालेवाल को जिला प्रधान नियुक्त किए जाने से पार्टी को नई ताकत मिलेगी और पार्टी निचले स्तर तक मजबूत होगी।

प्रधान चरणजीत सिंह चन्ना ने कहा कि वे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने और पार्टी नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगेे। इसी दौरान कालेवाल और रणजीत सिंह गिल के नेतृत्व में एक बड़ा काफिला श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। रणजीत सिंह गिल ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्ना कालेवाल की नियुक्ति से पार्टी वर्कर्स में भारी उत्साह है।

इस मौके दविंद्र सिंह ठाकुर, हरजिंद्र सिंह, राजदीप सिंह हैप्पी, मनजीत सिंह मुंधो, कुलवंत कौर पाबला, गुरचरण सिंह राणा, हरदीप सिंह खिजराबाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर शामिल थे।

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