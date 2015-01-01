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इंसाफ की मांग:दूषित पानी का निकास बुजुर्ग महिला की जमीन में से निकालने का मामला गरमाया

कुराली2 घंटे पहले
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  • पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से की इंसाफ की मांग

ब्लॉक माजरी के ऐतहासिक गांव खिजराबाद में एक बुजुर्ग विधवा महिला ने गांव के कुछ लोगों द्वारा उसकी जमीन में से गांव के दूषित पानी को निकाले जाने के लिए धक्केशाही किए जाने और तंग परेशान करने का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर गांव के दूषित पानी का निकास अन्य जगह से करने की मांग की है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए गांव खिजराबाद की बुजुर्ग विधवा महिला हरभजन कौर पत्नी स्वर्गीय फतेह सिंह ने बताया कि गांव के कुछ रसूखदार लोगों द्वारा उसकी जमीन में से धक्केशाही करके गांव के निकासी पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही है। हरभजन सिंह ने बताया कि इस संबंधी वे संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को लिखित रूप में शिकायत भी दे चुकी है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही।

हरभजन कौर ने बीडीपीओ माजरी और ग्रामीण विकास एंव पंचायत विभाग के डायेक्टर सहित एसडीएम को भेजी शिकायत की कापी दिखाते हुए कहा कि गांव में दूषित पानी के निकास का सही प्रबंध न होने कारण गांव के ही कुछ पहुंच रखने वाले व्यक्तियों ने धक्केशाही करके उसकी जमीन में से पानी का निकास करवा दिया।

हरभजन कौर ने बताया कि जब उसने इस धक्केशाही का विरोध किया तो उक्त व्यक्तियों ने उसके साथ दुरव्यवहार भी किया। पीड़ित महिला हरभजन कौर ने उसके साथ दुर-व्यवहार करने और धक्केशाही के साथ उसकी जमीन में से गांव के पानी की निकासी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तथा इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है।

इस संबंधी गांव की सरपंच जसवीर कौर ने बताया कि पीड़िता हरभजन कौर ने उसकी जमीन में से गंदे पानी का निकासी करवाए जाने का मामला ध्यान में लाया है जिसके बाद पंचायत ने सर्वसहमति से गांव के दूषित पानी का निकास सडक के साथ पाइप लाइन डाल कर करवाए जाने का मता पास कर दिया है।

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