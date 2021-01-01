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हादसा:बॉयलर का ड्रेन पाइप फटने से मशीन ऑपरेटर पर गिरा गर्म पानी, हुई मौत

लालडू2 घंटे पहले
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  • लालड़ू की यार्न फैक्टरी में हुआ हादसा, मामला दर्ज

अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर लालडू से आगे सरसीनी के नजदीक एक यार्न फैक्टरी में बॉयलर का ड्रेन पाइप फटने से गिरे गर्म पानी में एक मशीन ऑपरेटर की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर सीआरपीसी 174 के तहत कार्रवाई अंजाम दी है।

जानकारी मुताबिक यहां टीसी टेरिटेक्स नामक एक यार्न फैक्ट्री में 26 साल के बिट्टू कुमार पुत्र राजकिशोर सिंह जो बिहार के जिला औरंगाबाद से था, अपने भाई सिंटू कुमार के साथ बतौर मशीन ऑपरेटर बीते 7 साल से काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 8:15 बजे काम करते समय यार्न डाइंग मशीन का खौलता हुआ।

पानी उसकी ड्रेनेज पाइप फटने से बिट्टू कुमार पर आ गिरा और वह बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में डेराबस्सी के इंडस अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान बीती रात 11:30 बजे बिट्टू ने दम तोड़ दिया।

बिट्टू के साथ ही काम कर रहे उसके मशीन ऑपरेटर भाई सिंटू कुमार ने बताया कि हादसा खौलते पानी का ड्रेनेज पाइप फटने से हुआ। उसके बयान पर पुलिस ने सीआरपीसी 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को डेराबस्सी सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचा दिया है जहां शव का पोस्टमार्टम वीरवार को कराया जाएगा।

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