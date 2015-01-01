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परेशानी:11 के.वी. फीडराें की सप्लाई रहेगी बंद

खरड़2 घंटे पहले
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पावरकाॅम शहरी उप मंडल खरड़ -1 के सहायक इंजीनियर स्वर्णजीत सिंह द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार जरूरी मरम्मत कार्यों के चलते 220 केवी ग्रिड के अधीन आते विभिन्न 11 केवी फीडर मुंडी खरड़ और अस्पताल फीडर की बिजली की सप्लाई 21 नवंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी।

जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों में मुंडी खरड़, सिटी हार्ट, अमन सिटी फ्लोर, न्यू माता गुजरी, ओल्ड माता गुजरी एन्क्लेव, न्यू स्वराज नगर, महक नगर, गुरु नानक एन्क्लेव, आदर्श नगर मुंडी खरड़, हरी एन्क्लेव के अलावा हॉट लाइन सप्लाई से जुड़े सिविल अस्पताल खरड़, कोर्ट कॉम्प्लेक्स व साथ लगते क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने लाेगों से सहयोग की अपील की है।

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