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गिरफ्त में ठग:22 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, दो साल से थी तलाश

मोहाली2 दिन पहले
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  • वर्क की जगह टूरिस्ट वीजा देकर लोगों को भेजता था विदेश, कई लोग पुलिस ने भेजे थे वापस

कुंभड़ा स्थित एक शोरूम में लिंकन अकादमी ऑफ जीनियस इमिग्रेशन नाम से ऑफिस चलाने वाले आरोपी मंदीप सिंह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ पेज-8 में ठगी की कई शिकायतें आई थी। पुलिस ने आरोपी मंदीप और उसके साथी लखविंदर पर धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। खन्ना, सरहिंद और लुधियाना में भी इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी के 7 केस दर्ज हैं।

आरोपी मंदीप को मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपी और उसके साथी ने करीब चार साल पहले मिलकर सेक्टर-68 स्थित कुंभड़ा के एक शोरूम की पहली मंजिल पर लिंकन अकादमी ऑफ जीनियस इमिग्रेशन के नाम से इमिग्रेशन ऑफिस खोला हुआ था। पुलिस के पास एक नेपाल के रहने वाले मोहन लाल की शिकायत आई थी।

उक्त आरोपियों ने मोहन लाल को साइप्रस भेजने के नाम पर ढाई लाख रुपए लिए थे लेकिन उसको वर्क वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा दे दिया था। मोहन लाल साइप्रस भी चला गया लेकिन वहां जाकर उसको पता चला कि उसके साथ वीजा को लेकर धोखा हुआ है। पुलिस ने उसे पकड़ कर नेपाल भेजा।

इसी तरह मनीष नाम के एक युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपियों ने उसे बातों में फंसाकर 17 लाख रुपए मलेशिया भेजने के नाम पर लिए। बातों में आकर वह मलेशिया पहुंच गया ओर वहां उसको पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके पास वर्क वीजा नहीं बल्कि टूरिस्ट वीजा था। आरोपियों ने फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले सुखा नाम के युवक के साथ भी ढाई लाख की ठगी की थी।

2 साल तक कुंभड़ा में चलाया अपना गोरखधंधा
जांच में सामने आया कि आरोपियाें ने करीब दो साल तक कुंभड़ा में अपना गोरखधंधा चलाया और 2017 में आरोपी मंदीप कंपनी छोड़कर फरार हो गया था। कुछ दिन बाद लखविंदर ने भी ऑफिस बंद कर दिया। इसी दौरान दोनों ने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने के लिए नेटवर्किंग का काम भी खोला था।

ये विदेशी प्रोडक्टस बेचने के नाम पर लोग अपने साथ जोड़ते थे और उसके बाद उनसे हजारों रुपए लेने के बाद उनको ग्रुप में शामिल करते थे। फिर उस शख्स को आगे अपने नीचे कुछ लोग चेन में जोड़ने होते थे। इस प्रकार भी इन दोनों आरोपियों ने ठगी का खेल खेला है।

ऐसे हाथ आया आरोपी|पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मंदीप अपने घर आया हुआ है। पुलिस ने एक डम्मी ग्राहक बनाकर विदेश जाने के नाम पर मंदीप को संपर्क साधा। मंदीप इस ट्रैप में फंस गया और डम्मी ग्राहक ने पैसे देने के लिए उसको मोहाली बुलाया था। मंदीप झांसे में आ गया और पैसे लेने के लिए ग्राहक के पास आया था। तभी उसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आईओ ने बताया कि आरोपी के साथी लखविंदर को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। जिले में ऐसे कई जाली इमिग्रेशन ऑफिस चलाने वाले थे जो कुछ दिनों के बाद लोगों

को ठग कर अपना ऑफिस बंद कर फरार हो जाते थे। हालांकि अब ऐसे लोग अपने किराए के घरों से यह धंधा चला रहे हैं लेकिन पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ रही है।

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