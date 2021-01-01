पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड-19:22 की रिपोर्ट पॉजिटिव, 53 हुए ठीक, 1 की मौत

मोहाली2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्वास्थ्य विभाग के आकड़ों के अनुसार बुधवार को मोहाली जिले में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डीसी मोहाली गरीश दयालन ने बताया कि 53 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हजार 536 पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि अब तक जिले मेंे 18 हजार 661 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिले में बुधवार को एक मरीज की मौत भी हुई है। जिसके बाद जिले में कोविड-19 महामारी के चलते मरने वालों की संख्या 369 पर पहुंच गई है। जिस मरीज की मौत हुई वो कोरोना के अलावा अन्य कई बीमारियों से पीड़ित था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser