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ठगी करने वाले गैंग पर शिकंजा:ऑनलाइन सामान में नकली सामान डालने वाले आरोपी से 257 अवैध सिम बरामद

मोहालीएक घंटा पहले
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फेज-1 थाना पुलिस ने बुधवार को ऑनलाइन सामान मंगवाने के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनियों से ठगी करने वाले एक गैंग के तीन आरोपियों को पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फतेहाबाद हरियाणा के रहने वाले नवीन कोमा अजय खोखर तथा निशांत नारंग के रूप में हुई थी।

पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बुधवार देर रात फतेहाबाद में छापेमारी करते हुए इनके चौथे साथी पंकज को पकड़ने में सफलता हासिल की है।

इससे पहले पकड़े गए तीनों आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली में पेशकर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि बुधवार रात पकड़े गए चौथे साथी पंकज को अभी कोर्ट में पेश करना है।

पुलिस ने इस गैंग के पास से कुल 257 अवैध मोबाइल सिम बरामद किए हैं, जिनका प्रयोग यह है ऑनलाइन मल्टीनेशनल कंपनियों से सामान मंगवाने के लिए यूज करते थे। एसएचओ फेज-1 पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर मनफूल सिंह ने बताया कि इस केस में अभी और गिरफ्तारियां होना शेष है।

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