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किसानों को देय राशि:380 करोड़ रुपए की रकम की जारी

मोहाली2 दिन पहले
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डीसी गरीश दयालन ने बताया कि जिले में किसानों की ओर से जो धान की फसल बेची गई है उसको लेकर कुल 413.4 करोड़ रुपए की रकम बनती थी। जिनमें से 380.68 करोड़ रुपए की रकम किसानों के खातों में सीधे भेज दी गई है। पूरे जिले में जो भी धान पहुंचा था। उसकी अदायगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई थी।

डीसी ने किसानों से अपील की कि वे पराली को आग न लगाएं बल्कि इसको मैनेज करें। उन्होंने कहा कि पराली को आग लगाने से जहां बातावरण प्रदूषित होता है वहीं जमीन की उपजाऊ क्षमता भी खत्म होती है। इसलिए किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए।

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