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नगर निगम की ओर से सफाई:इंडस्ट्रियल एरिया में फुटपाथ पर सफाई कर लोगों के लिए बनाई पैदल चलने की जगह

मोहालीएक घंटा पहले
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  • फुटपाथ पर बड़ी-बड़ी झाड़ियों के चलते पैदल चलने वाले लोगों को होती थी परेशानी, मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता था

शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में अब आखिरकार नगर निगम की ओर से फुटपाथ की सफाई का काम शुरू करवा दिया गया है। इससे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में फुटपाथ की हालत यह थी कि वहां पर उगी हुई बड़ी-बड़ी झाड़ियां पूरे फुटपाथ को घेरे हुए थी और यहां से पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और उन्हें मजबूरन फुटपाथ की जगह सड़क पर चलना पड़ता था।

हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल लिस्ट पिछले लंबे समय से नगर निगम से मांग कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल एरिया में साफ सफाई का काम करवाया जाए। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी जिस कारण यहां पर जाना काम करने के लिए आने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब नगर निगम की और से इंडस्ट्रियल एरिया में साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया गया है तो इससे न केवल इंडस्ट्रीलिस्ट बल्कि रोजाना यहां पर काम करने आने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

फुटपाथ पर था केवल झाड़ियों का कब्जा: पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में आलम यह था कि जहां पर भी फुटपाथ दिखाई देता था उसके ऊपर बड़ी-बड़ी झाड़ियों का कब्जा था। जबकि पैदल चलने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा भी रास्ता नहीं बचता था जिसके चलते लोग फुटपाथ पर नहीं चल पाते थे और लोगों को मजबूर हैं सड़क पर ही चलना पड़ता था जिससे सड़क हादसे होने का डर भी बना रहता था।

इतना ही नहीं फुटपाथ पर उगी बड़ी-बड़ी झाड़ियों के चलते शहर की ब्यूटीफिकेशन भी प्रभावित हो रही थी। इसको लेकर लोगों की ओर से कई बार नगर निगम को शिकायत भी की गई थी लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों की हालत भी काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है और सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं जिसके चलते यहां से गुजरने वाले रोजाना हजारों वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या को लेकर भी इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों की ओर से निगम कमिश्नर को जानकारी दी गई थी जिसके बाद कमिश्नर ने कहा था कि बरसात के मौसम के बाद पूरे एरिया में जहां पर सड़कों को मरम्मत करने की जरूरत है। वहां पर उसे प्रीमिक्स डालकर मरम्मत किया जाएगा तथा जहां पर सड़कें नहीं बनाने की जरूरत है वहां पर नई सड़कें बनाने का काम शुरू किया जाएगा।

नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इस एरिया में सड़कें जगह-जगह पर टूटी पड़ी है और सड़कों पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और सामने से आ रहे वाहन चालकों को गड्ढों की गहराई का कोई एहसास नहीं होता।

जिसके चलते लोग अपने वाहन इन गड्ढों में उतार लेते हैं और इसके चलते हादसा भी हो जाता है और लोग गिर भी जाते हैं। एरिया के लोगों ने बताया कि सड़कों के गहरे गड्ढों के कारण कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं और कई लोग इसके चलते जख्मी भी हुए हैं।

पैच वर्क किया, लेकिन बारिश के पानी से धूल गई मेहनत एरिया निवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि फेज-5 इंडस्ट्रियल एरिया शाहीमाजरा में सड़कों की हालत खराब होने के बाद इसको लेकर नगर निगम की टीम ने इन गड्ढों में मिट्टी का गटका डालकर इसे भर तो दिया था लेकिन इस पर कोई प्रीमिक्स नहीं डाली थी जिस कारण यह गड्ढे पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाए थे।

लोगों ने बताया कि गड्ढों में मात्र मिट्टी और गटका होने के चलते जब बरसात हुई तो बरसात का सारा पानी मिट्टी को बहाकर ले गया और गड्ढे दोबारा से गहरे हो गए जिससे कि निगम की ओर से की गई मेहनत भी बरसात के पानी के साथ धुल गई।

एरिया के लोगों ने मांग करते हुए कहा कि नगर निगम को चाहिए कि जब तक वे नई सड़कें नहीं बनाते हैं तब तक गड्ढों को केवल प्रीमिक्स डालकर भरा जाए ताकि प्रीमिक्स जमने के बाद गड्ढा पूरी तरह से बंद हो जाए और बार-बार लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

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