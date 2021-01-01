पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्राइम:स्कूल केे कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनकर जाता था आरोपी डॉमिनिक

मोहाली2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • किडनैपिंग केस में पकड़ा था नकली असिस्टेंट कमांडेंट

फेज-1 थाना पुलिस ने किडनैपिंग केस में पकड़ा गुरुजंडयाल का डॉमिनिक सहोता अपने गांव में बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से जाना जाता था। क्योंकि उसके घरवालों को भी यही पता था, लेकिन उसका आरोपी चाचा गोविंदर उसकी असलीयत जानता था। गांव का नौजवान सेना में अच्छे पद पर हो इसलिए आसपास गांवों के स्कूलों व अन्य कार्यक्रम में डॉमिनिक को बतौर चीफ गेस्ट न्योता भेजा जाता था।

आरोपी ने अपने चाचा गाेविंदर से सारे गुर सीख रखे थे। इसलिए मंच पर खड़े होकर स्टूडेंट्स को स्पीच भी वैसे ही देता था। एसएचओ फेज-1 शिवदीप सिंह बराड़ ने बताया कि अब अखबारों में डॉमिनिक की फोटो लगने के बाद उसके एरिया से कई उन लोगों के फोन आ रहे हैं जहां कभी यह चीफ गेस्ट बनकर गया था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

आरोपी डॉमिनिक सहोता अपने साथ हमेशा अपने 2 साथियों मुख्तयार सिंह व राजवीर सिंह को साथ रखता था। इनमें से मुख्तयार पुलिस वाली पगड़ी पहन कर ड्राइवर बनता था, जबकि राजवीर खाकी पगड़ी पहन अपने पास पॉइंट 32 बोर की पिस्टल रख गनमैन का रोल अदा करता था। इससे आसपास के लोगों में सहोता का रौब रखता था।

आईकार्ड और कई डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे...

आरोपियों के पास से एक बीएसएफ का असिस्टेंट कमाडेंट का आईकार्ड मिला। जिसमें लिखा है गलेट्री अवाॅर्ड विजेता। यह आई कार्ड डोमनिक सहोता के नाम है। इसके अलावा इसका एक स्पेशल डिफेंस पर्सनल फोरम का कार्ड है। जिसमें जो भारत रक्षा मंत्रालय की मोहर है उस पर इसकी आरोपी चाचा गोविंदर के साइन हैं। इसके अलावा आरोपी अमनदीप दयोल का एटी क्राइम से आई कार्ड मिला जिसके नीचे लिखा है भ्रष्टाचार कानूनी अपराध है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser