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विवाद:गौ सेवक पर मारपीट करने वालों पर हो कार्रवाई: समिति

मोहालीएक घंटा पहले
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गौ ग्रास सेवा समिति के मेंबर विजेता महाजन के साथ 1 नवंबर को फेज-5 में मारपीट की गई थी और भगवान कृष्ण के भजनों की बेअदबी भी की गई थी। इसी के साथ गौ ग्रास रेहड़ी का रस्ता रोकने, रेहड़ी की तोड़ फोड़ करने, धमकियां देने के मामले में पुलिस पुलिस स्टेशन फेज 1 को शिकायत दी गई थी। लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसको लेकर समिति के सभी सदस्य शनिवार को फेज-1 पुलिस स्टेशन पहुंचे।

पीड़ित द्वारा इस संबंधित फेज-5 में रहने वाली महिला, उसके पति एवं बेटे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसएसपी मोहाली को भी शिकायत एवं सबूत दिए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि फेज-1 थाना पुलिस जहां एक तरफ सभी सबूतों, गवाहों एवं वीडियो से संतुष्ट होकर सारी गलती महिला पक्ष की बता रही है।

दूसरी तरफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करते हुए मामले को शांत करने में लगी है। इस संबंधित ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष वी के वैद ने स्पष्ट कर दिया है कि इस धार्मिक एवं सेवा के काम में विघ्न डालने से सभी गौ भगतों की भावनाएं आहत हुई हैं तथा समाज में गलत संदेश गए है। इसलिए अगर पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई नहीं करेगी तो सभी संस्थाएं मिलकर आंदोलन करेंगी।

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