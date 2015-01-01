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सुसाइड:मारपीट के बाद तनाव में आई बुजुर्ग ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

मोहालीएक घंटा पहले
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मुल्लांपुर थाना पुलिस ने गांव मलकपुर टपरियां की रहने वाली 65 साल की बुजुर्ग गुरमीत कौर सुसाइड केस में उनके पड़ोसियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस किया है। पुलिस ने इस मामले में एक सोहन सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया है।

आरोपी सोहन सिंह इसी गांव का सरपंच भी है और अन्य फरार आरोपी जिनमें सोहनलाल के भाई पाल सिंह तथा दो भतीजे बलकार सिंह और गुरिंदर सिंह शामिल है यह फरार चल रहे हैं। एसएसओ अमनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

आरोपियों ने गली में खड़ी ट्राॅली हटाने के लिए बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा था, जिस कारण बुजुर्ग ने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए सुसाइड कर लिया। पुलिस ने गांव के सरपंच सोहन सिंह तथा उसके भाई व बेटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है तथा सोहन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमनदीप सिंह, एसएचओ मुल्लांपुर

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