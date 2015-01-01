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सफाई कर्मचारी यूनियन की रोष रैली:बोनस न मिलने पर गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने जलाया निगम कमिश्नर का पुतला, निकाली रैली

मोहाली3 घंटे पहले
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शहर में बनाए गए नगर निगम की तरफ से पब्लिक टॉयलेट में काम करने वाले सुलभ शौचालय एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की तरफ से वीरवार को एक रोष रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कर्मचारियों की तरफ से फेज 9 से निकाली गई। जोकि सेक्टर 67 स्थित नगर निगम कार्यालय तक गई।

कर्मचारियों की तरफ से नगर निगम के कार्यालय के बाहर नगर निगम कमिश्नर कमल कुमार गर्ग का पुतला फूंक कर अपना रोष प्रकट किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए सुलभ शौचालय एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने बताया कि ठेकेदार की तरफ से उन्हें दिवाली पर बोनस देने का आश्वासन दिया गया लेकिन अब तक उन्हें कोई भी बोनस नहीं मिला है।

सदस्यों ने बताया कि इसको लेकर उनकी तरफ से नगर निगम के कमिश्नर को भी शिकायत की गई थी जिस पर कमिश्नर ने भी उन्हें आश्वासन देते हुए कहा था कि वे खुद इस मामले में दखल कर के ठेकेदार से उन्हें बोनस दिलवा देंगे। लेकिन अब जब दिवाली सर पर आने पर कमिश्नर से गुहार लगाई गई तो कमिश्नर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए।

सदस्यों ने कहा कि उनकी तरफ से शहर के सभी पब्लिक टॉयलेट में हड़ताल कर दी जाएगी जिसकी जिम्मेवारी नगर निगम तथा ठेकेदार की ही होगी।

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