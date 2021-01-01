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कार्रवाई:150 शराब की पेटियां ले जाते हुए किए गिरफ्तार

मोहाली2 घंटे पहले
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चंडीगढ़ से पंजाब के जिलों में होने वाली शराब तस्करी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एसएचओ फेज-1 शिवदीप सिंह बराड़ ने सोमवार रात एक ओर शराब से भरी गाड़ी पकड़ी है। पकड़ी गई 150 अंग्रेजी शराब की पेटियां भी अमृतसर जानी थी। बहरहाल पुलिस ने इस गाड़ी के चालक अमृतसर के गांव गोवलमंडी मकान नंबर- 1394 में रहने वाले संतोख सिंह पुत्र चरण सिंह को पकड़ा है।

एसएअचो ने बताया कि पुलिस को सोमवार रात इंफॉर्मेशन मिली थी कि चंडीगढ़ से शराब तस्करी होने वाली है और मोहाली के एरिया से निकलना है। जिसको लेकर एक्साइज की टीम को साथ लेकर फेज-6 बस स्टैंड के पास नाका लगाया गया और आरोपी को शराब की 150 पेटियों सहित पकड़ा लिया गया।

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