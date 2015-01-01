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समर्थन:बनी संधू ने आंदोलनकारी किसानों को दिया समर्थन

लालड़ू2 दिन पहले
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केंद्र सरकार की तरफ से बनाऐ गए नये खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली बार्डर पर संघर्षरत किसान आंदोलन कार्यों के लिए पंजाब एग्रो इंडस्ट्री के उप चेयरमैन मनप्रीत सिंह बनी संधू ने राशन समेत राहत सामग्री का एक ट्रक दिल्ली भेजा है। खाने पीने के सामान और जरूरी वस्तुओं से लगा यह ट्रक बनी संधू ने अंबाला चंडीगढ़ हाईवे के दप्पर टोल प्लाजा पर धरना कारी किसान प्रतिनिधियों के हवाले किया।

ट्रक को दिल्ली रवाना करने के उपरांत बनी संधू ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए सभी फ़ैसले पंजाब और पंजाब की किसानी को तबाह करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र खेती कानून लाया, देहाती विकास फंड रोक दिए और हवा प्रदूषण के नाम पर मनमाना कानून बनाकर किसानों पर थोप दिया केंद्र सरकार के सभी फैसले किसान विरोधी साबित हो रहे हैं।

संधू ने उक्त खेती कानूनों को ‘काला कानून’ करार देते कहा कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट घरानों की प्रविष्टि होगी और किसानों का बड़े स्तर पर शोषण होगा।

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