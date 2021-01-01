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कार्रवाई:मामला निपटाने के लिए मांगी रिश्वत, एएसआई और मुंशी किए गिरफ्तार

मोहाली2 घंटे पहले
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  • रुपए मांगने पर पीड़ित ने विजिलेंस को दी शिकायत

इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में तैनात एएसआई कृष्ण कुमार और चौकी के मुंशी अजय गिल को स्टेट विजिलेंस टीम मोहाली ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यही नहीं इनके पास से रिश्वत के 25 हजार रुपए और मुंशी के पास से पीड़ित का रखा लैपटॉप व अन्य सामान भी विजिलेंस टीम ने रिकवर किया है। डीएसपी विजिलेंस हरविंदर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपी मुलाजिमों ने केस दर्ज कर लिया गया है और इनको कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा।

सबसे बड़ी बात एएसआई कृष्ण कुमार इस समय चौकी इंचार्ज था क्योंकि मुख्य इंचार्ज बलजिंदर सिंह मंड पिछले 3 दिन से छुट्टी पर है। मुंशी के पास आई शिकायत, आईओ साथ करने लगा सेटिंग: शिकायतकर्ता करण ने बताया कि वह प्राइवेट बैंक से लोगों का लोन करवाता है और इसके लिए उसने कुछ लोगों को भी अपने पास रखा हुआ है। लेकिन जो युवा उसके पास काम करते हैं उनको सैलरी नहीं बल्कि इन्सेंटिव देते हैं।

2 दिन पूर्व कुछ मुलाजिमों ने करण के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में शिकायत कर दी कि उनको सैलरी नहीं दे रहा। यह शिकायत सबसे पहले चौकी के मुंशी अजय गिल के पास आई। अजय ने करण को फोन कर चौकी आने के लिए कहा और अपनी सेटिंग करने लगा।

अजय ने करण का लैपटाॅप व अन्य सामान अपने पास रख लिया और उससे उसका मामला खत्म करवाने के नाम पर 8 हजार रुपए भी ले लिए। अब यह शिकायत चौकी में तैनात एएसआई कृष्ण कुमार के पास चली गई और वह भी करण से अपनी ही सेटिंग करने लगा। मामला रफादफा करने के लिए उसने करण से 15 हजार मांगे, जोकि करण ने दे दिए और मामला खत्म कर दिया।

दूसरे दिन फिर से 10 हजार देने के लिए बुलाया: डीएसपी विजिलेंस ने बताया कि करण ने शिकायत दी कि न तो मुंशी उसका लैपटॉप व अन्य सामान वापस कर रहा था और न ही एएसआई कृष्ण कुमार उसको छोड़ रहा था।

इतने पैसे लेने के बाद भी एएसआई कृष्ण ने करण को फोन कर 10 हजार रुपए की और डिमांड की। जिस पर मजबूरन करण ने विजिलेंस टीम को शिकायत दी और फिर विजिलेंस के कहने पर करण को रंग लगे नोट देकर कृष्ण को देने के लिए भेजा गया।

कृष्ण ने जैसे ही पैसे पकड़े उसी समय उसको चौकी के आसपास सादे कपड़ों में घूम रहे विजिलेंस मुलाजिमों ने पकड़ लिया। डीएसपी ने बताया कि कृष्ण से 25 हजार रुपए की रिकवरी कर ली गई है,जबकि मुंशी से पीड़ित का लैपटाॅप व अन्य सामान भी बरामद कर लिया है।

सस्पेंड कर डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोलने के निर्देश दिए...

डीएसपी विजिलेंस ने बताया कि पुलिस के पास यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह किसी के पैसे वापस दिलवा सके या कोई अपनी मौजूदगी में लेनदेन करवा सके। यह कोर्ट का मामला है। लेकिन आजकल पुलिस ने यह ट्रेड बना लिया है जोकि गैरकानूनी है। हर महीनों हजारों-लाखों सैलरी लेने वाले पुलिस मुलाजिम व अधिकारियों का काम लोगों को न्याय दिलवाना है न कि अपनी सीट पर बैठकर पैसों का लेनदेन करना है।

अपनी सेंटिंग के लिए मुलाजिम यह काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एसएसपी सतिंदर सिंह ने मोहाली में कार्यभार संभाला था तो सभी मुलाजिमों को हिदायत दी थी कि न तो इमिग्रेशन व जमीन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगे और न ही पैसों से लेनदेन की शिकायत अपने पास लेंगे। लेकिन एसएसपी के निर्देश के बावजूद भी मुलाजिम अपनी जेब भरने के लिए यह सब कर रहे हैं। उधर एसएसपी ने दोनों मुलाजिमों को सस्पेंड कर डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोलने के निर्देश दे दिए हैं।

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