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समस्या:अमन सिटी की टूटी सड़कों से लोग हो रहे परेशान, मरम्मत करवाने की मांग उठाई

खरड़2 दिन पहले
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अमन सिटी के निवासियों के साथ डॉ. बंगड़।
  • सड़कों पर खर्च होंगे 50 लाख रुपए ,10 साल से बदतर हालत में हैं सड़के

खरड़ के वार्ड नंबर 4 में स्थित रिहायशी काॅलोनी अमन सिटी की टूटी हुई सड़कों को अब दोबारा से बनाने के लिए नगर काउंसिल द्वारा 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस खरड़ के प्रधान डॉ. रघबीर सिंह बंगड़ ने बताया कि उक्त काॅलोनी जब से नगर काउंसिल खरड़ के अधीन आई उसके बाद इस काॅलोनी में सड़काें की मरम्मत नहीं हुई।

अमन सिटी रेजिडेंट्स वेलफेअर एसासिएशन व स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार नगर काउंसिल खरड़ के अधिकारियों से इन रोड्स की मरम्मत की मांग की जा रही थी लेिकन इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने उनके साथ संपर्क स्थापित किया।

जिसके बाद इस समस्या के बारे में कांग्रेस पार्टी के हलका के मुख्य सेवादार जगमोहन सिंह कंग को इस समस्या के बारे में बताया कि जिसके बाद कंग द्वारा नगर काउंसिल के अधिकारियों के साथ उक्त काॅलाेनी के सड़कों की हालत की सुधार के संबंध में एक विशेष मीटिंग की गई ।

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