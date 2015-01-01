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नगर निगम:हेल्पलाइन पर कॉल किया तो दे दिया व्हाॅट्सएप नंबर

मोहालीएक घंटा पहले
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नगर निगम की ओर से शहर के लोगों की शिकायतें सुनने के लिए 2 लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं इनमें से एक नंबर तो टोल फ्री नंबर है, जबकि दूसरा नंबर टोल फ्री नहीं है। टोल फ्री नंबर तो चल रहा है, लेकिन दूसरा नंबर इन दिनों बंद है।

टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट करने वाले को व्हाट्सएप का नंबर लगाया जाता है कि वह इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखित या फोटो सहित कंप्लेंट करें, लेकिन इस नंबर पर कॉल नहीं हो सकती है, जबकि यह नंबर शिकायत के लिए रखा गया है।

निगम कार्यालय के ऑपरेटर का कहना है कि फिलहाल व्हाट्सएप ही चल रहा है फोन खराब होने के चलते कॉल नहीं हो सकती है।

आप दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप करें

नगर निगम के टोल फ्री कंप्लेंट नंबर18001370007 और कॉल की गई तो उस पर कॉल अटेंड करने वाले ऑपरेटर ने कहा कि इस नंबर पर शिकायत की जगह आप हमें व्हाट्सएप पर शिकायत करें उन्होंने व्हाट्सएप के लिए फोन नंबर 9463775070 लिखवाया और कहा कि इस नंबर पर अपने शिकायत व्हाट्सएप कर दें।

कहा गया कि यह नंबर भी कंप्लेंट के लिए रखा गया नंबर है इस पर कॉल नहीं हो रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि यह नंबर खराब हो गया है आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप इस पर अपनी कंप्लेंट व्हाट्सएप करें, ताकि आपकी कंप्लेंट को हल किया जा सके।

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