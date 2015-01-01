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वारदात:पूर्व पार्षद के घर के आगे से हुई कार चोरी

खरड़2 घंटे पहले
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नगर काउंसिल खरड़ के पूर्व जूनियर उप प्रधान जय भगवान सिंगला के खरड़ के गुग्गा माड़ी मोहल्ला मे स्थित रिहायशी मकान के सामने पार्क की हुई उसके क्वालिस कार किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली। सिटी पुलिस ने सूचना पाते ही मामले की जांच शुरू कर दी है एवं क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जय भगवान सिंगला ने बताया कि उसका गुग्गा माड़ी मोहल्ले में निवास है जिसके बाहर उनकी तरफ से अपनी क्वालिस कार नंबर पीबी12ऐफ3664 पार्क की हुई थी।

वह दो दिन पहले हरिद्वार गया हुआ था और आज जब वह प्रातःकाल घर वापस आया तो देखा कि वहां से उसकी गाड़ी गायब थी। उसने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अनुसार यह गाड़ी रात को 12 बजे के करीब चोरी हुई है। उनकी तरफ से इस संबंधित पुलिस को सूचित कर दिया है।

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