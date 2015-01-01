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संदिग्ध शव की जांच:संदिग्ध हालत में मिले युवक के शव मामले में केस दर्ज

मोहाली2 घंटे पहले
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सोहाना पुलिस स्टेशन के अधीन पड़ते गांव संभालकी के पास 1 नवंबर को संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान अमृतसर के रहने वाले 27 साल के जसकरण सिंह के रूप में हुई। उस समय इस मामले में सोहाना थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी और पिता के बयानों पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।

लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ साजिशन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टरों से मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह बात निकल कर सामने कि जसकरण के गर्दन के पिछली तरफ निशान थे। इसके अतिरिक्त पेट पर भी चोट के निशान थे।

क्योंकि घटनास्थल से पुलिस को नशे की भरी हुइ सीरिंज, सिगरेट लाइटर, एक चम्मच आदि सामान मिला था तो पुलिस कई तरह इस इसकी जांच कर रही है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हरजिंदर सिंह, आईओ सोहाना पुलिस स्टेशन

पत्नी से था अलग...

पुलिस ने बताया कि जसकरण सिंह की लव मैरिज 6 साल पहले चंडीगढ़ की रहने वाली यामिनी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो दंपत्ति ठीक रहा लेकिन बाद में दोनों में झगड़ा रहने लगा। इसकी शिकायत भी पत्नी ने दी थी।

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