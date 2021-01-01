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कोविड-19:31 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 2 लोगों की मौत

मोहाली5 घंटे पहले
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रविवार को मोहाली जिले में 31 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि 40 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसी मोहाली गिरीश दयालन ने बताया कि रविवार को नए मरीज आने से जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19 हजार 475 पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 18 हजार 542 मरीज पूरी तरह से स्वास्थ्य भी हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि रविवार को जिले में दो कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। जिसके बाद जिले में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 365 हो गई है। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे।

उन्होंने कहा कि यह मरीज पिछले कुछ दिनों से काफी सीरियस चल रहे थे। उन्होंने बताया कि 568 मरीज ऐसे हैं जो कि फिलहाल एक्टिव चल रहे हैं और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीमों की निगरानी में करवाया जा रहा है।

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