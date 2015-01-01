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मांग:किसान मंडियों को जल्द दोबारा शुरू करने की मांग

खरड़एक घंटा पहले
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कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग सात महीनों से बंद पड़ीं किसान/अपनी मंडियों को फिर से खोलने की मांग करते हुए मार्केट कमेटी खरड़ के चेयरमैन हरकेश चंद शर्मा ने कहा कि किसान मंडियों के बंद रहने के साथ जहां मार्केट फ़ीस इकट्ठी न होने से सरकारी खजाने का भारी नुकसान हो रहा है, वहीं मंडियों में सब्जी और फल बेचने वाले किसानों को भी भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

शर्मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब जब कोरोना पीड़ितों की संख्या में भारी कमी आई है और कोविड से होने वाली मौतों की संख्सा भी बहुत कम हो गई है। सरकार द्वारा पहले से लिए गए निर्णय के चलते तमाम कारोबारी एवं व्यापारिक गतिविधियों को फिर से चालू कर दिया गया है।

जो लोगों के लिए लिए वरदान साबित हुई है लेकिन इन किसान मंडियों को अभी तक चालू करने के आदेश जारी नहीं किए गए है जो कि समय की जरूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दिनों मोहाली और खरड़ की कुछ स्थानों का दौरा किया था जिस दौरान देखा था कि कई जगह पर रेहड़ियां एवं छोटी दुकानों वाले बिना किसी रोक-टोक, अपने मनमाने दामों पर सब्जियां और फल बेच रहे हैं।

जिस के साथ खरीददार, आम लोगों एवं किसानों का भी नुकसान हो रहा है। वहीं मंडिया न लगने के कारण सरकारी खजाने को भी नुक्सान पहुंच रहा है जोकि विभाग के लिए एक अच्छी आमदन का साधन है। शर्मा ने कहा कि जब रेहड़ियां एवं छोटी दुकानों वाले सब्जियां और फल बेच सकते हैं तो किसानों को भी अपनी मंडियों में फल-सब्जियां बेचने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

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