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समस्या:पार्किंग एरिया में डाली प्रीमिक्स का नहीं किया लेवल, हो रही परेशानी

मोहाली5 घंटे पहले
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नगर निगम की ओर से किस प्रकार से लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी की जाती है और अधिकारियों की देख-रेख के बिना ही लेबर के सहारे लाखों रुपए के कार्य छोड़ दिए जाते हैं, इसका एक उदाहरण फेज-10 की बूथ मार्केट में देखने को मिला।

जानकारी के मुताबिक नगर निगम की ओर से मार्केट के पार्किंग एरिया में करीब एक महीना पहले प्रीमिक्स डाली थी और पार्किंग एरिया की रोड नई बनाई थी। लेकिन उसके बाद पहली बरसात ने ही नगर निगम के कार्य की पोल खोल कर रख दी।

बरसात आने के बाद बरसात का सारा पानी पार्किंग एरिया में खड़ा हो गया और जगह-जगह पानी जमा हो गया। जो कि मार्केट में आने वाले ग्राहकों और दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बना। इसके अलावा लोगों को बारिश होने पर फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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