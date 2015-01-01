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नगर निगम की तरफ से मरम्मत कार्य:स्पाइस लाइट पॉइंट से बलौंगी पुल तक का खस्ताहाल मार्ग प्रीमिक्स डाल किया ठीक

मोहालीएक घंटा पहले
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इन दिनों शहर के अधिकतर मार्ग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और जगह-जगह सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं। लेकिन अब नगर निगम की तरफ से कुछ मार्गों को ठीक करके उनकी मरम्मत की जा रही है।

इसी प्रकार स्पाइस लाइट पॉइंट से लेकर बलौंगी पुल तक के खस्ताहाल मार्ग को भी मरम्मत करने के लिए नगर निगम ने काम शुरू कर दिया। इस मार्ग पर नगर निगम की तरफ से प्रीमिक्स डालकर नई सड़क तैयार की जा रही है। ताकि रोजाना यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत पहुंचाई जा सके।

किस मार्ग की हालत पहले से बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी और जगह-जगह पर बड़े-बड़े गड्ढे पड़ चुके थे। जिसके चलते यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

इस बारे में जानकारी देते हुए सेक्टर 57 निवासी रोहित कुमार ने बताया कि मुख्य मार्ग के सत्ता होने के चलते जहां वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं कई टू व्हीलर वाहन चालक इस मार्ग पर सड़क टूटी होने के चलते हादसे का शिकार भी हो चुके थे। लोगों ने कहा कि अब नगर निगम की तरफ से नई रोड बना दी गई है जिससे कि लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

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