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सामाजिक कार्य:कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरतमंदों को बांटे मास्क

मोहाली2 घंटे पहले
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फेज -1 में भंडारी अदबी ट्रस्ट ने मास्क बांटे।

स्थानीय फेज -1 में भंडारी अदबी ट्रस्ट ने उमा शर्मा के नेतृत्व में कोविड-19 के बारे में आम जनता में जागरुकता पैदा करने के लिए मास्क वितरित किए। इस अवसर पर, सुश्री उमा शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है और लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक नादर ने कहा कि अभी तक कोई कोरोना वैक्सीन विकसित नहीं हुई है और इसे रोकने के लिए मास्क एकमात्र हथियार है। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि राम अरश, प्रेम विज, वकील संजीव शर्मा, दर्शन सिंह, सतपाल, गुरपाल सिंह, चांद ओबेरॉय, बलबीर उपस्थित थे।

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