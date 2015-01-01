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परेशानी:21 नवंबर को शहर में प्रभावित होगी पीने के पानी की सप्लाई

मोहाली2 घंटे पहले
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जिले के गांव सिरोली के पास कजौली वाॅटर वर्क्स फेज-4 की पाइप लाइन में अचानक लीकेज होने से शहर के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए वॉटर एंड सैनिटेशन विभाग के एक्सईएन अनिल कुमार ने बताया कि 21 नवंबर को फेज-3 बी 2, फेज-8, फेज-9, फेज-10, फेज-11 और सेक्टर-70, 71, शाही माजरा और इंडस्ट्रियल फेज 1 से 5 के कस्बे में पानी की आपूर्ति कल प्रभावित होगी।

उन्होंने कहा कि पीने के पानी की सप्लाई का प्रेशर कम होने के कारण सुबह पीने के पानी की सप्लाई लो प्रेशर के साथ की जाएगी, जबकि दोपहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी और शाम को पानी की सप्लाई कम प्रेशर या फिर उपलब्धता के अनुसार होगी।

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