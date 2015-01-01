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हादसा:एयरपोर्ट रोड पर फिर से वाहन चालकों ने तोड़ी सेंट्रल डिवाइडर पर लगी ग्रिल

मोहाली2 घंटे पहले
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वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई
  • सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की तरफ से नहीं की जाती कोई भी कार्रवाई

शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से भले ही प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन शहर के मुख्य सड़कों पर सेंटर डिवाडिंग रोड्स पर लगी हुई ग्रिल्स टूटी हुई पड़ी हैं। जो कि शहर की ब्यूटीफिकेशन पर दाग लगाने का काम कर रही हैं। लेकिन निगम की ओर से न उसे मरम्म्त करवाने का काम किया जा रहा है और न ही इन ग्रिल्स को तोड़ने वालों या उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा उनकी ओर से इसका कोई हर्जाना वसूलने का काम भी नहीं किया जा रहा है। शहर में सड़क हादसों में वाहन चालकों की ओर से कई जगह पर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा कर ग्रिल्स तोड़ दी गई हैं। लेकिन पुलिस की ओर से भी ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

निगम खर्च कर रहा है ब्यूटीफिकेशन पर लाखों रुपए: नगर निगम की ओर से शहर में ब्यूटीफिकेशन के लिए लाखों रुपए का फंड खर्च किया जा रहा है। नगर निगम की हाउस बैठक में भी पूर्व पार्षदों की ओर से पूर्व मेयर कुलवंत सिंह से कहा गया था कि वे एयरपोर्ट रोड के स्ट्रेच पर ब्यूटीफिकेशन के लिए कार्रवाई करते हुए वहां पर रोड के बीचो-बीच सेंटर डिवाडिंग रोड पर फूल व ग्रीन प्लांट्स लगाए जाएं और नई ग्रिल्स लगा कर उनपर कलरफुल पेंट किया जाए।

अब जहां एक तरफ तो निगम एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटीफिकेशन के लिए प्रयास कर रही थे वहीं जहां पहले से ग्रिल्स टूटी हैं और वो ब्यूटीफिकेशन को बिगाड़ रही हैं उसपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती पुलिस: शहर में जहां-जहां पर भी निगम की सरकारी ग्रिल्स टूटी हैं वो सभी वाहन चालकों की ओर से सड़क हादसों में तोड़ी गई हैं।

लेकिन वाहन चालकों की ओर से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में लोकल पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब भी किसी सड़क हादसे में वाहन चालकों की ओर से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे मामलों में पुलिस यह तर्क देकर वाहन चालक पर कोई कार्रवाई नहीं करती है कि हादसे में दूसरे पक्ष की ओर से कोई शिकायत देने वाला नहीं है।

इसलिए कोई शिकायत न होने के लिए वाहन चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन कायदे से अगर कोई शिकायत न भी हो तो भी पुलिस को ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। जो कि आम तौर पर नहीं की जाती है।

एयरपोर्ट रोड पर कई बार लगी नई ग्रिल्स, हर बार हादसे में तोड़ देते हैं वाहन चालक

शहर के मुख्य मार्ग एयरपोर्ट रोड पर प्रशासन की तरफ से कई बार सड़क के बीचो-बीच बने सेंटर डिवाइडर पर नई ग्रिल लगाने का काम किया गया है। लेकिन उसके बावजूद दोबारा से कुछ दिन बाद ही सड़क हाथों में वाहन चालकों की तरफ से नई ग्रिल्स दोबारा से तोड़ दी जाती हैं। शहर के लोगों की तरफ से टैक्स के रूप में दिए गए पैसे का इस्तेमाल जहां बार-बार शहर को ब्यूटीफाई करने में लगाया जाता है।

वहीं वाहन चालकों की तरफ से बार-बार शहर के सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वाहन चालको की तरफ से नुकसान पहुंचाए जाने के बाद नगर निगम तथा इलाका पुलिस के तरफ से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है।

जब के घर कोई वाहन चालक सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस को कायदे के अनुसार उसके खिलाफ स्टेट के खिलाफ की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए ताकि सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन चालक से नुकसान का हर्जाना वसूला जा सके। लेकिन इलाका पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है।

जिसके चलते वाहन चालक बार-बार सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद नगर निगम बार-बार लोगों के टैक्स के पैसे दोबारा से शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए इस्तेमाल करती है जिससे कि सीधे तौर पर शहर के लोगों के टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है।

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