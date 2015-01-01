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विरोध प्रदर्शन:मुलाजिमों व पेंशनर्स ने पावरकॉम के खिलाफ किया रोष जताया

मोहाली2 घंटे पहले
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कर्मचारियों की अलग-अलग मांगों को मैनेजमेंट को पूरा करना चाहिए

शुक्रवार को मुलाजिमों तथा पेंशनर्स संघर्ष कमेटी मोहाली की तरफ से अपनी एक कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। इस कन्वोकेशन की अध्यक्षता गुरविंदर सिंह की तरफ से की गई। इस कन्वोकेशन में पेंशनर्स तथा मुलाजिमों की तरफ से सरकार तथा पावरकाॅम मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों की मांगों को लेकर किए जाने वाले टाल-मटोल को लेकर भारी रोष प्रकट भी किया गया।

इस दौरान मुलाजिम तथा पेंशनर तालमेल कमेटी मोहाली सर्कल के सदस्य बीएस प्रेमी ने कहा कि सरकार तथा पावरकॉम मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों के हकों की जो अनदेखी की जा रही है। उसको लेकर कमेटी की तरफ से अपना संघर्ष जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अलग-अलग मांगों को मैनेजमेंट को पूरा करना चाहिए क्योंकि कर्मचारी अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं न कि किसी नाजायज मांग को लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार तथा पावरकॉम मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में भी कमेटी की तरफ से अपना रोष प्रकट किया जाएगा और संघर्ष को आगे के तौर पर पहुंचाने में भी कोई गुरेज नहीं किया जाएगा।

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