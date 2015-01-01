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बिलों के विरोध में प्रदर्शन:किसानों ने तीन जगह रास्ता रोका, पुलिस ने लगाए 9 नाके, कहा-आगे रास्ता बंद है

मोहाली3 घंटे पहले
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  • किसानों से ज्यादा लोगों को पुलिस ने किया परेशान
  • दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चला प्रदर्शन, बिल वापस लेने की मांग

(मनोज जोशी) किसान बिलों के विरोध में वीरवार को किसान जत्थेबंदियों की ओर से पंजाब बंद का एलान किया गया था। इसके चलते सरकार की ओर से पहले ही सरकारी बसों का आवागमन बंद कर दिया गया था। किसानों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा।

दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवेज पर किसानों ने धरना दिया। लोगों को किसानों से कम पुलिस के नाको से ज्यादा परेशानी हुई। मोहाली-रोपड़ जिले की सीमा बनमाजरा से लेकर मोहाली-चंडीगढ़ की पलसोरा चौकी सीमा तक करीब 26 किमी सड़क पर तीन जगह किसानों ने रास्ता रोका जबकि पुलिस ने 9 नाके लगाकर वाहन आगे नहीं जाने दिए। हर नाके पर स्पेशल फोर्स तैनात थी।

यहां पर किसानाें ने रोका था लोगों का रास्ता
चंडीगढ़-मनाली सड़क पर किसानों ने पहला धरना लखनौर चौराहे पर लगाया जो शाम करीब 4 बजे तक रहा। यहां डेढ़ सौ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर टेंट लगाकर धरना दे रहे थे। दूसरा धरना एक किमी दूर सहौड़ा के चौराहे पर लगाया गया था।

यहां किसानों ने प्राइवेट वाहनों तथा लंबे ट्रॉले खड़े कर रास्ता रोका। किसी को भी आने जाने की छूट नहीं थी। दो पहिया वाहन चालक भी परेशान हुए। यहां पर करीब 50 से 60 किसान धरना दे रहे थे। इसके आगे खरड़ में पीएसीएल के दफ्तर के सामने बड़ा धरना लगाया गया था।

यहां भी किसान ट्रैक्टर-ट्राॅली के साथ पहुंचे हुए थे। यहां धरने में अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल मान पार्टी के नेता मौजूद थे। सभी ने पार्टीबाजी से ऊपर उठकर किसानों के तौर पर इस धरने में शिरकत की और उनके हक में आवाज उठाई। शाम तक चले इस विरोध प्रदर्शन में करीब 400 से 500 किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

नाकों के कारण लोगों को करना पड़ा अतिरिक्त सफर

पहला नाका गांव बनमाजरा में लगाया था। यहां से वाहन चालक कुराली की ओर जाने से रोके गए और बाईपास की तरफ भेजे गए। दूसरा नाका बाईपास पर सिंहपुरा चौराहे पर लगाया गया था। यहां भी सड़क पर ट्रक खड़े करके रास्ता बंद किया गया था। तीसरा नाका कुराली को जाने वाले बाईपास पर लगाया था। यहां पर भी कुराली की ओर से आने वाले किसी वाहन चालक को खरड़ नहीं जाने दिया गया। चौथा नाका हाइवे पर बने ओवर ब्रिज के साथ सर्विस लेन पर लगाया था।

यहां पर भी किसी को खरड़ की ओर नहीं जाने दिया गया। पांचवां नाका खानपुर में गुलमोहर सिटी के सामने था। यहां से आगे किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया गया। कई वाहन यहां पुलिस ने रोक रखे थे। 2 किमी की दूरी पर किसानों का धरना था। छठा नाका वाहन चालकों को रोकने के लिए सर्विस लेन पर लगाया गया था, जो निज्जर रोड की तरफ जाती है।

सातवां नाका चंडीगढ़ की ओर से आने वाले वाहन चालकों को रोकने के लिए बलौंगी सर्विस लेन पर लगाया था। आठवां नाका वेरका चौराहे की ओर से आने वाले वाहन चालकों को रोकने के लिए लगाया गया था। इसके आगे एक और नाका मोहाली पुलिस ने चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर स्थित पलसोरा चौकी से पहले लगाया हुआ था जो चंडीगढ़ से आने वाले किसी भी वाहन चालक को मोहाली में नहीं आने दे रहे थे।

सिर्फ एंबुलेंस के लिए खोले रास्ते
किसानों ने जहां भी धरने दिए, वहां पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात थे। धरना स्थल पर अगर कोई एंबुलेंस आती थी तो उसे निकाल दिया जाता था। लेकिन आम लोगों के लिए खासकर दो पहिया वाहन चालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर मौजूद पुलिस के जवानों तथा अधिकारी भी ऐसे वाहन चालकों की कोई मदद नहीं कर पाते थे बल्कि किसान ही सब कुछ अपने हाथ में लिए हुए थे। कई दोपहिया वाहन चालकों को तो गांवों के अंदर से होकर लंबा रास्ता तय कर आगे जाना पड़ा।

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