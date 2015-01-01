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विरोध प्रदर्शन:किसानों ने भाजपा नेता ग्रेवाल का पुतला फूंका

लालड़ू2 घंटे पहले
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केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ दप्पर टोल प्लाजा धरने पर बैठे किसानों ने भाजपा के सीनियर नेता हरजीत ग्रेवाल का पुतला फूंककर रोष प्रकट किया। इस मौके पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष निकाला। बता दें कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 40 दिनों से दिन-रात दप्पर टोल प्लाजा पर तंबू लगाए बैठे है। वाहन बिना टोल दिए ही निकल रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के जिला मोहाली के उपप्रधान मनप्रीत सिंह अमलाला, ब्लॉक प्रधान कर्म सिंह बरोली, कुलदीप सिंह सरसीणी के नेतृत्व में इलाके के किसानों ने भाजपा पंजाब के सीनियर नेता हरजीत ग्रेवाल जो किसानों प्रति गलत बयानबाजी कर रहा है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष पाया जा रहा है।

किसानों ने आरोप लगया कि ग्रेवाल हमेशा किसानों के खिलाफ बोलते हुए किसानों को नक्सली जैसे शब्दों का प्रयोग कर के संबोधन करता है। किसानों ने ग्रेवाल को सिक्खी का दुश्मन और किसान विरोधी कहा है। जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगें। किसानों ने इस विरोध में ग्रेवाल का पुलता फुंका और जमकर नारेबाजी की।

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