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विरोध:कृषि कानूनों के विरोध में दप्पर टोल जान पर किसानों ने की भूख हड़ताल

लालड़ू6 घंटे पहले
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खेती कानूनों के विरोध में अंबाला चंडीगढ़ हाइवे के दप्पर टोल प्लाज़ा पर इकठ्ठा हुए किसानों द्वारा एक दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया।

किसान नेता मनप्रीत सिंह अमलाला, करम सिंह बरौली और शिरोमणि समिति मेंबर निरमैल सिंह जौलाकलां ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए तीन खेती कानूनों को रद्द करवाने, किसानी संघर्ष में शहीद हुए किसानों को समर्पित और 26 जनवरी को केंद्र सरकार की तरफ से अपने भाड़े के एजेंट भेजकर किसान संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रोषस्वरुप यह भूख हड़ताल की गई है।

किसान नेताओं ने बताया कि इकट्‌ठा हुए किसानों की तरफ से प्रातःकाल 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल रखी गई है। इसमें इलाके के अलग -अलग गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दूसरे के अलावा कुलदीप सिंह सरसीनी, बलजीत सिंह कारकौर, शेर सिंह दप्पर, बलजिन्दर सिंह चंड्याला, कमलप्रीत सिंह झारमड़ी, गुरविन्दर सिंह चांदहेड़ी, भजन सिंह दप्पर, गुरमीत सिंह, मनजीत सिंह सरसीनी, हरविन्दर सिंह, मनजीत सिंह, जंग सिंह, गुरचरन सिंह, कुलतार सिंह, उपकार सिंह जनेतपुर आदि भी उपस्थित थे।

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