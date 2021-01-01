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नियमों की अनदेखी:विजिलेंस की कार्रवाई के बावजूद लगाई जा रही अवैध सब्जी मंडी

मोहाली5 घंटे पहले
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पंजाब मंडी बोर्ड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की ओर कुछ दिन पहले मोहाली गांव ओर खरड़ की मंडी में रेड की गई थी। जिसमें पाया गया था कि यहां पर तैनात कुछ सरकारी मुलाजिम पैसे लेकर अवैध रेहड़ी-फड़ी लगवा रहे थे। इसको लेकर बोर्ड की विजिलेंस टीम ने अपने कुछ मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोल दी थी।

इसके अलावा मोहाली गांव की मंडी को भी अवैध करार दिया गया था। कोरोना कॉल के कारण लोगों की बीमारी से बचाने के लिए गांव की इस मंडी को फेज-11 पंजाब मंडी बोर्ड की जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब गांव की इस मंडी में इुका-दुका लोग की बैठे हुए हैं। जबकि मंडी के बाहर की मुख्य सड़क पर दर्जनों की संख्या में रेहड़ी-फड़ी लगी हुई है। जबकि कुछ ने तो फुटपाथ किनारे पक्के अड्डे ही बना लिए हैं। जिस कारण रोजाना इस सड़क पर जाम की स्थिति रहती है।

सड़क के दोनों तरफ फ्रूट-सब्जी की रेहड़ियां

फेज-1 पुलिस स्टेशन लाइट प्वाइंट से मोहाली गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के दोनों किनारे दर्जनों की तादात में फ्रूट-सब्जी रेहड़ी-फडी वालों ने अपना कब्जा कर लिया है। अब तो शहर के अन्य सेक्टर व फेजों के लोग भी यहां पर खरीददारी करने के लिए अपने वाहनों में आते हैं।

जिस कारण वह अपने वाहन वहीं रेहड़ियाें के सामने पार्क कर खरीददारी करने लग जाते हैं और दो लेन की यह सड़क वहां से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों के लिए समस्या खड़ी कर देती है। ऐसे में जाम लग जाता है। क्योंकि यह रेहड़ी फड़ी सड़क के एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ लगी हुई है।

लॉकडाऊन के दौरान प्रशासन की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि यदि शहर के लोगों को कोरोना महामारी से बचाना है तो मोहाली गांव की इस सब्जी मंडी को यहां से बंद करवा दूसरी जगह शिफ्ट करवा देना चाहिए।

जिसके बाद यह मंडी गांव से फेज-11 पंजाब मंडी बोर्ड में शिफ्ट कर दी गई थी। क्योंकि यहां पर जगह भी खुली है और जाम जैसा कोई मामला भी नहीं है। लॉकडाउन में लोग वहां से सब्जी व फ्रूट खरीदने के लिए जाते थे।

कपड़े व बर्तनों के स्टॉल भी लगे...
मोहाली गांव में सड़क किनारे दोनों तरफ फ्रूट व सब्जियों की रेहड़ी फड़ी तो लगी हुई हैं इसके साथ ही यहां पर कई स्टॉल ऐसे हैं जिसमें प्लास्टिक सामान, बर्तन, गर्म कपड़े, टोपियां, मफरल आदी कई प्रकार का सामान बेचा जा रहा है। जिस कारण अवैध रूप से सड़क किनारे लगने वाली यह रेहड़ी फड़ी अब अपनी किसान मंडी का रूप ले चुकी है।

जानकारी के आधार पर रेड कर सरकारी मुलाजिमों को पकड़ा गया था। जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और इंक्वायरी चल रही है। मोहाली गांव की मंडी बंद है और यदि वहां पर फिर भी कुछ लोग बैठकर सामान बेच रहे हैं वह गैरकानूनी है। इसको चेक किया जाएगा। सड़क पर बनी मार्केट को हटाने के लिए भी निगम अधिकारियों से बात की जाएगी।
जसपाल सिंह, एक्सईन पंजाब मंडी बाेर्ड

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